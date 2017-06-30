Продлен срок полномочий судей Азербайджана

2017-06-30 12:58 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В пятницу на внеочередном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана обсуждались изменения в закон «О судах и судьях».

В соответствии с изменениями продлен срок полномочий судей Шалалы Мамедовой, Таира Кязымова, Акифа Искендерова, Ахмеда Нурмамедова, Мехпары Ахмедовой, Имрана Гаджигаибова и Рахиба Набизаде.

Также судья Бакинского апелляционного суда Эльшана Велиева назначена судьей Верховного суда.

Кроме того, в связи со сменой должности судьи Верховного суда Ильхама Джафарова было предложено освободить его от этой должности.

После обсуждений предложения были приняты.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)