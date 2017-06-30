В Баку вынесен приговор убийце 15-летней дочери – ВИДЕО

2017-06-30 12:58 | www.oxu.az | 4

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу Насиба Джаббарова, обвиняемого в убийстве 15-летней дочери.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, на процессе под председательством судьи Тамиллы Насруллаевой было объявлено заключение экспертизы.

Судья заявила, что преступление было совершено сознательно.

Затем судейская коллегия объявила приговор.

Решением суда Н.Джаббаров был лишен свободы сроком на 16 лет.

Отметим, что кровавое преступление произошло 20 июля прошлого года в Хырдалане. Жительница Агдамского района Айгюн Джаббарова была доставлена в городскую больницу с двумя проникающими ножевыми ранениями в области сердца. Девушку в больницу привезла ее тетя – Зохра Алиярова. Несмотря на усилия врачей, жизнь пациентке спасти не удалось.

Как отметили в полиции, позже подоспел отец девушки, Насиб Джаббаров. Мужчина сказал, что его дочь сама нанесла себе ножевые ранения. Но члены следственно-оперативной группы подозревали, что отец что-то скрывает. Лишь спустя несколько часов правоохранители установили, что убийство совершил Джаббаров.

Он долго не хотел признаваться в содеянном, но в конце концов, рассказал правду – после того, как криминалисты представили улики, свидетельствующие против него. На допросе отец Айгюн заявил, что убил свою дочь из-за того, что заподозрил ее в непристойном поведении, позорящем честь семьи. Но на самом деле, как отметили источники, подозрения эти были необоснованными.

Н.Джаббаров обвиняется по статье 120 (умышленное убийство) Уголовного Кодекса АР.

Э.А.