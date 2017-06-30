Прогноз погоды на июль

2017-06-30 13:05 | www.oxu.az | 4

Обнародованы погодные условия, которые будут наблюдаться на территории Азербайджана в июле.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии МЭПР, в июле среднемесячная температура воздуха будет близка к климатической норме, иногда немного превышать ее.

Ожидается, что количество среднемесячных осадков в основном будет близко к климатической норме, а иногда немного превышать ее.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха составит 24-28 (по ночам 22-27, днем 29-34, в некоторые дни до 36-39 градусов тепла), что на 1градус превышает климатическую норму.

Ожидается, что количество осадков в июле будет близко к климатической норме, местами несколько превысит ее (норма – 2-3 мм).

З.Г.

