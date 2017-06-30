Павильон Азербайджана – в четверке самых популярных на EXPO в Астане

2017-06-30 13:04 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Павильон Азербайджана занял четвертое место по посещаемости на международной выставке EXPO в Астане с момента ее открытия, говорится в сообщении на сайте выставки.

Первые три места по посещаемости заняли павильоны России, Узбекистана и Индии соответственно. В десятку самых популярных павильонов также вошли Плаза Африки и павильоны Египта, Китая, Турции, Саудовской Аравии и Малайзии.

С момента открытия выставки 10 июня на 27 июня ее посетили 425 377 человек.

Международная выставка EXPO-2017 проходи с 10 июня по 10 сентября в столице Казахстана Астане. Темой EXPO-2017 является «Энергия будущего» - основные павильоны и дискуссии выставки посвящены новейшим разработкам и проектам в сфере «зеленой энергии», энергосбережения, энергоэффективности, сокращения выбросов в атмосферу и т.д. В выставке принимают около 120 стран и 18 международных организаций, крупнейшие международные корпорации, ожидаются визиты многих глав государств.

Выставка EXPO проводится с 1851 года.

(Автор: Елена Косолапова)