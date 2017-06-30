В субботу в Баку сохранится ветреная погода

2017-06-30 13:09 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в субботу переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться, сообщили Trend в пятницу в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 21-24, днем - 29-34, в Баку ночью – 21-22, днем - 31-33 градус тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 759 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 65-75, днем - 35-45 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 20-21, Загульбе, Бузовне, Мардакане, Шувелане – 22-23, Тюркане, Говсане, Сахиле и Шихово – 24-25 градусов тепла.

Первого июля временами усиливающийся северный ветер на Абшеронском полуострове будет благоприятным фактором для метеозависимых людей.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью и утром в некоторых горных районах возможны кратковременные, грозовые дожди. Западный ветер в отдельных местах усилится. Ночью 19-24, днем 35-40, в горах ночью 13-18, днем 25-30 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)