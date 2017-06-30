Ведущая потеряла сознание в прямом эфире – ВИДЕО

2017-06-30 13:15 | www.oxu.az | 4

В Пакистане во время мероприятия, устроенного в честь праздника Фитр, журналистка, ведущая прямой репортаж с места, внезапно потеряла сознание.

Сначала тон голоса девушки изменился, лицо было таким, как будто ее что-то испугало. Далее она потихоньку опустила голову и упала, передает Oxu.Az со ссылкой на faktru.com.

Окружающие, которые были в шоке от увиденного, решили, что у девушки от усталости упало кровяное давление, однако потом стало ясно, что она потеряла сознание из-за солнечного удара.