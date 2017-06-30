«Энергетическая революция» Трампа приведет к дестабилизации мировых энергорынков – эксперт

2017-06-30 13:26 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Амбиции президента США Дональда Трампа по достижению «энергетической революции» приведут к дестабилизации мировых энергетических рынков, сказал Trend в пятницу консультант Mediterranean Energy Political Risk Consultancy по вопросам политических рисков и энергетики Сирил Виддерсховен.

Отметим, что накануне Дональд Трамп заявил, что США находятся на пороге новой энергетической революции.

Комментируя это заявление, Виддерсховен сказал, что энергетическая революция, о которой заявил Трамп, представляет собой не что иное, как цель, которой пытались достичь в свое время все президенты страны – превратить США в энергонезависимое государство.

«Прежде всего, нужно отметить, что это не должно восприниматься как энергетическая революция в буквальном смысле», - сказал эксперт.

Виддерсховен считает, что в рамках новой энергетической политики США должны будут конкурировать с другими странами-производителями, что приведет к дальнейшей дестабилизации энергетических рынков и геополитической ситуации в целом.

«Прежде всего, в случае реализации этой стратегии, дополнительные объемы энергоресурсов будут поступать на мировые рынки в условиях борьбы за обеспечения баланса между спросом и предложением и при низких ценах на нефть и газ. С другой стороны, главный вопрос заключается в том, как США будут реализовывать стратегию превращения в чистого экспортера энергоресурсов. Дело в том, что с коммерческой точки зрения, стоимость производства нефти и газа в США дороже, чем в большинстве других регионов мира. Это означает, что США намерены производить дополнительные объемы, которые на самом деле не являются коммерчески привлекательными при текущих ценах. Поэтому инвестиции в эту сферу в США будут низкими, так как внутренняя норма прибыльности будет ниже», - сказал Виддерсховен.

Эксперт полагает, что эта политика Трампа не только скажется на уровне цен на энергоресурсы, но и окажет сильное давление на американских производителей.

«Цели, поставленные Трампом, нереалистичны. Например, экспорт нефти из США в Мексику не имеет смысла, поскольку дешевле производить нефть в Мексике (если есть инвестиции), чем импортировать ее из США в одну из мировых нефтяных стран с высоким потенциалом. Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США в другие страны также негативно повлияет не только на экономику традиционных экспортеров СПГ, но и на американские компании, так как цены на СПГ будут ниже, и соответственно инвестиционные доходы снизятся», - добавил Виддерсховен.

Президент Дональд Трамп, выступая в министерстве энергетики США, сообщил о начале строительства нефтепровода из США в Мексику и запуске новой программы по разработке нефтегазовых месторождений на американском шельфе. В свою очередь, новая программа по разработке нефти и газа позволит расширить «доступ к энергетическим богатствам, которые находятся рядом с берегами США». Он отметил, что данная мера «позволит разблокировать дополнительные энергоресурсы, находящиеся на 94% шельфовых территорий». «Америка сможет получить доступ к энергетическому богатству, находящемуся прямо вблизи наших берегов. И это только начало золотой эпохи американской энергетики», - сказал Дональд Трамп.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn