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Министр: «Реструктуризация обязательств МБА не повлияет на кредитный рейтинг страны»

2017-06-30 13:11 | www.apa.az | 4

В связи с реструктуризацией внешних обязательств Международного банка Азербайджана правительство планирует выпустить облигации на сумму 2,4 миллиарда долларов.

Как передает АПА-Экономикс, об этом сообщил министр финансов Самир Шарифов сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса при обсуждении законопроекта «О внесении изменений в госбюджет на 2017 год». По его словам, хотя обязательства Международного банка увеличат внешний долг страны, это не окажет отрицательного влияния на международный кредитный рейтинг Азербайджана.

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