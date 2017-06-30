В Азербайджане депутат предлагает основать университеты имени Гейдара Алиева, Мамеда Эмина Расулзаде и Эльчибея

2017-06-30 13:35 | www.apa.az | 4

Депутат Гудрат Гасангулиев предлагает основать в Азербайджане университеты имени Гейдара Алиева, Мамеда Эмина Расулзаде и Абульфаза Эльчибея.

Как сообщает АПА, на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса во время обсуждения законопроекта о внесении изменений в закон о «Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год» депутат Гудрат Гасангулиев сказал, что в следующем году будет отмечаться 95 лет со дня рождения Гейдара Алиева, 135 лет – со дня рождения Мамеда Эмина Расулзаде, 80 лет – со дня рождения Абульфаза Эльчибея.

«Число университетов в Азербайджане в 2,5 раза меньше, чем в других странах. Наряду с этим наша страна отстает от других и по числу студентов и ученых. Поэтому наряду с повышением качества образования считаю необходимым основать новые университеты.

Предлагаю основать университеты, носящие имена трех этих личностей.

В свое время Гейдар Алиев принял участие в похоронах Абульфаза Эльчибея, выразив таким образом уважение к его памяти. Эльчибей же в свое время в самые трудные для страны времена пригласил Гейдара Алиева из Нахчывана в Баку. Было бы хорошо, если в Азербайджане реализовалось это предложение».