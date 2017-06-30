В Попечительском совете Азербайджанского фонда страхования вкладов произошли изменения

2017-06-30 13:32 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Попечительском совете Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) будет сокращено число представителей Палаты надзора над финансовыми рынками.

Это предусмотрено в проекте изменений в закон «О страховании вкладов», утвержденного в пятницу на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

Согласно изменениям, в состав Попечительского совета фонда войдут по одному представителю из Палаты надзора над финансовыми рынками и Центрального банка Азербайджана, три представителя соответсвующего органа исполнительной власти и два представителя банков-членов ADIF.

Ранее, согласно законодательству в состав Попечительского совета входили два представителя Палаты финнадзора и два представителя соответствующего органа исполнительной власти.

Кроме того, согласно изменениям, все решения, принимаемые Попечительским советом, должны согласовываться с соответсвующим органом исполнительной власти. Изменения также повлияют на выбор исполнительного директора фонда. Так, отныне он будет назначаться не Попечительским советом, а соответсвующим органом исполнительной власти.

В настоящее время в состав Попечительского совета ADIF входят семь человек - председатель Совета - член Совета директоров Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана Ильгар Мурадов и члены Совета - начальник отдела стратегического анализа и управления рисками Палаты, исполняющий обязанности директора департамента стратегических услуг Асим Зульфугаров, директор департамента макроэкономических исследований Центрального банка Шаиг Адыгезалов, председатель Наблюдательного совета Kapital Bank Джалал Гасымов, начальник отдела регулирования финансового и страхового рынка министерства финансов Зияддин Аллахвердиев, начальник отдела стратегического планирования и прогнозирования министерства экономики Ялчын Азизов и председатель правления Международного банка Азербайджана Халид Ахадов.

Азербайджанский фонд страхования вкладов приступил к деятельности 13 августа 2007 года.

(Автор: Анвар Мамедов)