Азербайджан увеличил доходы и расходы госбюджета-2017

2017-06-30 13:34 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана в пятницу утвердил проект изменений в закон «О государственном бюджете 2017 года".

Доходы пересмотренного госбюджета прогнозируются на уровне 16,766 миллиарда манатов, что на 511 миллионов манатов или на 3,1 процента больше утвержденного прогноза на этот год. Расходы ожидаются на уровне 17,941 миллиарда манатов, что на 1,041 миллиарда манатов или 6,2 процента больше по сравнению с первичным прогнозом. Дефицит госбюджета прогнозируется в размере 1,175 миллиарда манатов (рост на 530 миллионов манатов), что составляет 1,8 процента от ожидаемого в 2017 году ВВП Азербайджана.

Также была повышена верхняя планка по внешнему заимствованию с четырех до 4,5 миллиарда манатов в связи с выпуском Международным банком Азербайджана (МБА) евробондов.

По словам министра финансов Азербайджана Самира Шарифова, увеличение расходной статьи госбюджета также связано с выделением дополнительных средств Азербайджанскому фонду страхования вкладов (в размере 540 миллионов манатов) и госнефтекомпании SOCAR. Кроме того, государство выделит четыре миллиарда манатов на реструктуризацию внешних обязательств Международного банка Азербайджана.

«Выделение средств на реструктуризацию внешних обязательств МБА позволит значительно усилить устойчивость банка, укрепить его платежеспособность и положительно скажется на его дальнейшей приватизации», - сказал министр.

Увеличение госрасходов Шарифов также связал с регулированием расходов на содержание детских садов, находящихся на балансе государства, а также с созданием финансового обеспечения для новых детских садов в городах и районах страны. На эти цели планируется выделить 58 миллионов манатов.

Отметим, что доходы госбюджета в первом квартале 2017 года составили 3,591 миллиарда манатов против прогноза в 3,473 миллиарда манатов, что означает перевыполнение прогнозных показателей на 3,4 процента.

В частности, поступления по линии министерства по налогам составили 1,42 миллиарда манатов (превышает прогноз на 3,8 процента), по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) - 571 миллион манатов (больше прогноза на 17,5 процента). Поэтому поступления по линии минналогов планируется увеличить на 135 миллионов манатов, а по линии Госкомтаможни - на 50 миллионов манатов. Предусматривается также привлечение дополнительных средств в размере 76 миллионов манатов за счет внебюджетных доходов. Кроме того, прибыль Центрального банка Азербайджана в размере 250 миллионов манатов также будет включена в доходную часть госбюджета.

Согласно изменениям, прогноз по доходам скорректированного сводного бюджета Азербайджана на 2017 год утвержден на уровне 22,84 миллиарда манатов, что на 2,82 миллиарда манатов, или 14,1 процента больше ранее утвержденного показателя. Расходы сводного бюджета прогнозируются на уровне 29,8 миллиарда манатов, что на 1,05 миллиарда манатов, или 3,7 процента больше утвержденного показателя.

Официальный курс на 30 июня составляет 1,7021 AZN/USD

(Автор: Анвар Мамедов)