Гражданин Турции, разыскиваемый по линии Интерпола, задержан в Азербайджане

2017-06-30 13:36 | www.apa.az | 5

В результате проведенных Государственной миграционной службой мероприятий по предотвращению незаконной миграции был задержан гражданин Турции Хасан Текбычак, долгое время незаконно проживавший на территории Азербайджана.

Как сообщили АПА в ГМС, стало известно, что Х.Текбычак разыскивается по линии Интерпола и приехал в Азербайджан чтобы уклониться от уголовной ответственности.

Хасан Текбычак был передан органам внутренних дел.