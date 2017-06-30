В Азербайджане граждан Узбекистана привлекли к незаконной трудовой деятельности

2017-06-30 13:37 | www.apa.az | 6

Как сообщили АПА в пресс-службе ГМС, было установлено, что гражданин Азербайджана Мазлум Сафаров незаконно использовал труд 9 граждан Узбекистана.

М.Сафаров зарегистрировал иностранцев по своему адресу, но проживали граждане Узбекистана в другом месте. Кроме того, М.Сафаров не оформил соответствующие документы для получения разрешения в Государственной миграционной службе на право привлечения и использования иностранных работников.

Иностранцы размещены в Центре содержания незаконных мигрантов ГМС, они привлечены к ответственности в административном порядке.