В США армянин обвиняется в убийстве своего 5-летнего сына

2017-06-30 13:42 | www.oxu.az | 4

Власти Калифорнии продолжают поиски 5-летнего армянина Арамазда Андресяна в Санта-Барбаре.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на армянские СМИ, несмотря на две поисковые операции, власти намерены продолжить поиски в некоторых районах.

Отец 5-летнего мальчика Арамазд Андресян-старший был арестован 26 июня. Ему было предъявлено обвинение в убийстве, несмотря на то, что тело мальчика еще не нашли. По словам местных властей, у них и раньше бывали случаи, когда они находили виновных в преступлении, хотя тело не было найдено. «Я бы не дала разрешение возбудить дело, если бы не была уверена, что г-н Андресян совершил это ужасное преступление», - заявила прокурор округа Лос-Анджелес Джекки Лэйси.

Напомним, что Ана Эствез сообщила о пропаже сына Арамазда 22 апреля, когда отец ребенка не явился на встречу в Сан-Марино для передачи ребенка. В тот же день отец малыша, житель Южной Пасадены, Арамазд Андресян-старший был найден в бессознательном состоянии недалеко от своей машины.

Два дня полицейские разыскивали пропавшего ребенка на территории заповедника Аройо, однако безрезультатно.

Ранее сообщалось, что Арамазд Андресян-старший собирался уехать из США в страну, откуда его не могли бы экстрадировать. Он также пробовал совершить самоубийство.

Н.О.