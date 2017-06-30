Вугар Сафарли: В ряде случаев редакции указывают заниженные зарплаты журналистов

2017-06-30 13:51 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В 2009 году, до начала деятельности Фонда государственной поддержки развития СМИ при Президенте Азербайджана, у 90 процентов редакций отсутствовали бухгалтерские документы, сказал в пятницу исполнительный директор Фонда Вугар Сафарли.

По его словам, в то время в большинстве редакций не заключалось трудовых договоров, зарплаты выдавались в конвертах. «Сегодня у десяти процентов редакций ситуация с трудовыми договорами остается прежней, трудовых договоров нет. В ряде случаев редакции указывают заниженные зарплаты журналистов, предпринимая этот шаг в связи с 22-процентными социальными выплатами», - сказал Сафарли.

Он отметил, что в министерство труда и социальной защиты населения направлены запросы в связи с трудовым стажем журналистов, чьи кандидатуры выдвинуты на получение квартир в новом здании для журналистов. «С 2006 года все данные в связи с трудовой деятельностью зарегистрированы и хранятся в электронной форме, существуют социальные карты. Из ответов на запросы в связи с вызывающим сомнение трудовым стажем журналистов было выявлено, что во многих случаях в трудовой книжке стоит печать о трудовом стаже, но она фальшивая. В действительности это преступление», - сказал Сафарли.

(Автор: Самир Али, Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )