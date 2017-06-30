Милли Меджлис утвердил изменения в госбюджет на 2017 год - ОБНОВЛЕНО

2017-06-30 13:43 | www.apa.az | 4

Как передает АПА-Экономикс, председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде и министр финансов Самир Шарифов сообщили об изменениях. После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят.

13:03

Сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса обсуждается законопроект «О внесении изменений в госбюджет на 2017 год».

Как передает АПА-Экономикс, министр финансов Самир Шарифов сообщил, что согласно законопроекту, доходы госбюджета планируется увеличить на 511 млн. манатов или 3,1% до 16,766 млрд. манатов. Согласно прогнозу, по линии Минналогов в госбюджет дополнительно поступят 135 млн. манатов. Наряду с этим, за счет внебюджетных доходов планируется привлечь 76 млн. манатов. Также предусматривается привлечение дополнительных средств по линии Гокомтаможни – 50 млн. манатов. Прибыль Центробанка Азербайджана в размере 250 млн. манатов также будет включена в госбюджет.

Расходы госбюджета планируется увеличить на 1041,0 млн. манатов или 6,2% до 17941,0 млн. манатов. Планируется выделение 250 млн. манатов SOCAR, повышение уставного капитала Фонда страхования вкладов на 546 млн. манатов. Кроме того, в связи с эмиссией евробондов Межбанка Азербайджана верхняя планка внешнего государственного долга будет увеличена с 4 млрд. манатов до 4,5 млрд. манатов. В рамках мер по оздоровлению МБА ожидается эмиссия евробондов в целях погашения переданных государству долгов на сумму 2 383,4 млн. долларов.

Дефицит госбюджета вырастет на 530 млн. манатов и составит 1 млрд. 175 млн. манатов или 1,8% ВВП.

В доходы и расходы свободного бюджета на 2017 год, который будет пересмотрен, также будут внесены соответствующие изменения. В законопроекте «О внесении изменений в закон «О госбюджете Азербайджана на 2017 год» отмечено, что доходы сводного бюджета будут повышены относительно утвержденных показателей на 2 млрд. 820,2 млн. манатов или 14,1% и прогнозируются на уровне 22 млрд. 840,9 млн. манатов. Расходы сводного бюджета будут повышены относительно утвержденных показателей на 3,7% или 1 млрд. 51 млн. манатов, и прогнозируются на уровне 29 млрд. 818,2 млн. манатов. Дефицит сводного бюджета составит 6 млрд. 977,3 млн. манатов, что на 1 млрд. 769,2 млн. манатов или 20,2% меньше относительно утвержденных показателей. Удельный вес дефицита сводного бюджета в ВВП составит 10,5%, что на 2,7 процентных пункта меньше относительно утвержденных показателей.

Доходы и расходы бюджета Нахчыванской АР, являющейся составной частью сводного бюджета, равно прогнозируются на уровне 350,6 млн. манатов, что на 2,2 млн. манатов или 0,6% больше по сравнению с утвержденными на 2017 год показателями. Из расходов 20,5% или 71,7 млн. манатов будут сформированы за счет доходов НАР, а 79,5% или 278,9 млн. манатов – дотаций, выделенных из госбюджета.