Обокравший мечеть вор оставил на месте преступления необычную записку

2017-06-30 13:55 | www.oxu.az | 5

Весьма необычная кража произошла в одной из мечетей Пакистана. Вор украл из ящиков для садака 50 тысяч рупий (чуть менее 500 долларов), а на месте преступления оставил записку, в которой попросил никого не вмешиваться в это дело.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет Times of India.

По словам вора, дело это должно остаться «между ним и Аллахом».

«Пожалуйста, не пытайтесь меня найти. Я - очень нуждающийся человек и поэтому совершил кражу из дома Аллаха. Это мое и его дело. Мне пришлось пойти на это, когда люди отказали мне в помощи», - написал он, в частности. Сообщается, что прихожане мечети были тронуты настолько, что призвали имама не заявлять в полицию, а простить вора.

Н.О.