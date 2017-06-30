"Маша и Медведь" в Баку, или Как выиграть iPhone 5 – конкурс

2017-06-30 13:59 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Международный продюсерский центр TriDa представляет новый новогодний интерактивный спектакль "Безграничное счастье" по мотивам всеми любимого мультсериала "Маша и Медведь". Спектакль на азербайджанском и русском языке будет представлен 28 и 29 декабря на сцене Азербайджанского академического театра оперы и балета.

Организаторы подготовили для зрителей замечательный сюрприз – возможность выиграть iPhone 5.

Для участия в конкурсе, который пройдет с 1 июля по 15 августа, необходимо приобрести билет на спектакль.

И далее, всего три шага до победы!



1) Поставить Like странице TriDa



2) Поставить Like на постер конкурса на странице https://www.facebook.com/TriDaPromotion/?ref=ts&fref=ts

и поделиться у себя на странице.



3) Оставить в комментариях фото билета на данный спектакль.



Первое место – iPhone 5 и два билета на спектакль в подарок.

Второе место – у вас в гостях Маша и Медведь с Дедом Морозом в период с 26 – 30 декабря (после 18.00) и два билета на спектакль в подарок.

Победители конкурса будут выявлены по принципу случайного выбора с помощью специальной программы.

Мы с нетерпением ждем вас друзья!!

Цены билетов от 6 до 30 манат. Билеты продаются во всех кассах города и центрах Asan Xidmət. Их также можно приобрести, не выходя из дома, на сайте онлайн-покупок билетов http://iticket.az/. Для бесплатной доставки достаточно обратиться по телефону (077) 600 00 60.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az