Учреждена юбилейная медаль в честь 100-летия Азербайджанской армии

2017-06-30 13:55 | www.apa.az | 4

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение вопрос об учреждении юбилейной медали в честь 100-летия Азербайджанской армии.

Как сообщает АПА, председатель парламентского комитета по правовой политике и государственному устройству Али Гусейнли проинформировал о проекте и сказал, что эта медаль имеет особое значение.

Согласно проекту предлагается дополнить 2-ю статью закона «Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики» частью «Юбилейная медаль к 100-летию (1918-2018) Азербайджанской армии». Медалью будут награждать служащих Вооруженных сил, а также военнослужащих запаса по предложению соответствующего исполнительного органа.

Проект был принят после голосования.