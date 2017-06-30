«SamsungGalaxyJ5 - Металл для всех»

2017-06-30 14:00 | www.oxu.az | 4

Недавно в Баку поступили в продажу смартфоны линейки SamsungGalaxyJ (2017), представленные тремя девайсами – J3, J5, J7. Galaxy J5имеет совершенно новый, металлический дизайн, отличные камеры (основная и фронтальная – 13 Мп), улучшенную безопасность (сканер отпечатка пальцев), а также заметно улучшенную начинку. Так, элегантный GalaxyJ5 (2017) имеющий цельнометаллический корпус - это превосходство дизайна и тонкой работы. Устройство получилось очень красивым, больше никакого непрактичного пластика - в GalaxyJ5 имеются лишь аккуратные разделители из премиального металла. Корпус со скругленными гранями выполнен из металла, широких пластиковых вставок и стекла на лицевой части, а также имеет толщину 8.0 мм. На передней панели устройства расположена фирменная кнопка «Home» со встроенным сканером отпечатков пальца.Таким образом, новые смартфоны оснащены внушительным «барьером» безопасности, который обеспечит сохранность ваших данных.

SamsungGalaxyJ5 (2017)оснащен лучшими в своем сегменте камерами в 13 МП: основной и фронтальной. Главная камера с улучшенной пропускной способностью объектива, т.е. светосилой демонстрирует превосходный результат съемки в любых условиях. Теперь объектив с диафрагмой f/1.7 захватывает еще больше света. Благодаря автофокусу и сенсору баланса снимки получаются красочными и четкими. А при помощи FullHD съемки можно запечатлеть важные моменты вашей жизни в очень высоком качестве. Передняя камера также обладает 13 МП и широкоугольным объективом со светосилой f/1.9. А главное, что фронтальная камера воплотила в себе желание многих селфи любителей, она оснащена LED-вспышкой, которая позволить снимать более четкие снимки даже в темных помещениях. Среди удобных функций новой камеры можно выделить Palm Selfie (смартфон автоматически снимает селфи если показать ладонь), а также широкоугольное селфи (110 градусов) которое является аналогом панорамной съемки.

GalaxyJ5 (2017) не только стильный, но и многофункциональный смартфон поддерживающий мультизадачность при любом сценарии использования. Мгновенный запуск приложений, и бесперебойная многозадачность все это заслуга производительной начинки: мощного 8-ядерного процессора с тактовой частотой в 1,6ГГц. Высокотехнологичный,восьмиядерный процессор обеспечивает быструю работу системы в многозадачной среде, а 14-нанометровый технический процесс позволил существенно снизить энергопотребление. Смело запускайте ресурсоемкие приложения и современные игры – аппарат оснащен 2 Гб оперативной памяти. Кроме того, смартфон укомплектован 16-гигабайтными встроенным накопителем памяти, который можно расширитьдо 256 Гб с помощью microSD карточки.

GalaxyJ5 2017 - это стильный, производительный смартфон с достаточно хорошей камерой, учитывая, как светосильную оптику, так и высокое разрешение селфи камеры. Дополнительнуюинформацию о SamsungGalaxy J5 2017 можно узнать из сети магазинов: «BakuElectronics», «İrshadTelecom», «KontaktHome», «Maxi.az» и «Soliton».

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