ЕБРР и DEG увеличили долю в капитале азербайджанского Unibank

2017-06-30 14:03 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и немецкая инвестиционная корпорация DEG, входящая в KfW Bankengruppe, договорились о выделении 49 миллионов манатов для увеличения уставного капитала азербайджанского Unibank, говорится в сообщении ЕБРР, распространенном в пятницу.

ЕБРР увеличил свою долю в уставном капитале Unibank за счет конвертации почти девяти миллионов долларов с имеющегося счета в банке в новые обычные акции с правом голоса, доведя свою долю до 21,9 процента с 15,1515 процента.

DEG конвертировала в акции с правом голоса около 15 миллионов долларов с имеющегося счета и довела свою долю до 27,6 процента с 8,3333 процента.

Основной акционер Unibank Эльдар Гарибов стал абонентом новых акций с правом голоса стоимостью 10 миллионов манатов и сохранил контрольный пакет акций с другими местными акционерами.

Как сказала глава Бакинского офиса ЕБРР Ивана Дуарте, слова которой приводятся в сообщении, ЕБРР поддерживает своего долгосрочного партнера в Азербайджане Unibank, участвуя в увеличении его капитальной базы.

"Эта поддержка поможет банку преодолеть последствия девальвации маната и даст ему возможность начать заново кредитовать местную экономику", - сказала Дуарте.

Азербайджан сотрудничает с ЕБРР с 1992 года. За все время банк инвестировал в Азербайджан более 2,8 миллиарда долларов в 161 проект в финансовом, корпоративном, инфраструктурном и энергетическом секторах. При этом 68 процентов было инвестировано в частный сектор.

(Автор: Максим Цурков)