В Азербайджане будет создан страховой фонд для выдачи пособий по безработице

2017-06-30 14:13 | www.apa.az | 3

Как передает АПА-Экономикс, председатель комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса Хады Раджабли рассказал о проекте. Он отметил, что законопроект предусмотрен для борьбы с безработицей и сокращениями. В законопроекте нашли свое отражение вопросы создания страхового фонда для выдачи компенсаций безработным и детали финансирования этого фонда. Новый законопроект состоит из 4 глав и 26 статей.

В законопроекте определены следующие страховые тарифы: страховые взносы со стороны застрахованного составляют 0,5% от размера заработной платы; страховые взносы со стороны страхователя — 0,5% от рассчитанного фонда оплаты труда. Если страховой стаж работника равен от 3 до 5 лет, он будет получать пособие по безработице в размере 50% среднемесячной заработной платы, если страховой стаж работника равен от 5 до 10 лет – то 55% среднемесячной заработной платы, выше 10 лет - 60% среднемесячной заработной платы.

Проект закона был вынесен на голосование и принят во втором чтении.