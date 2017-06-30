Прогноз погоды от синоптиков

2017-06-30 14:17 | www.oxu.az | 3

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Будет дуть умеренный западный ветер.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 21-24, днем 29-34, в Баку ночью 21-23, днем 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 65-75%, днем 35-45%.

Температура морской воды на пляжах в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 20-21, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мардякана, Шувелана – 22-23, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 24-25 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 1 июля порывистый ветер хазри на Абшеронском полуострове благоприятно скажется на состоянии метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков. Однако ночью и утром в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди. Западный ветер временами усилится. Температура воздуха ночью составит 19-24, днем 35-40, в горах ночью 13-18, днем 25-30 градусов тепла.