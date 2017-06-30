Учреждена юбилейная медаль к 100-летию азербайджанской армии

2017-06-30 14:12 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана принял решение об учреждении юбилейной медали, посвященной 100-летию азербайджанской армии.

В связи с учреждением юбилейной медали Азербайджана «100-летие азербайджанской армии (1918-2018)» на внеочередном пленарном заседании парламента в пятницу были обсуждены изменения в закон «Об учреждении орденов и медалей Азербайджана».

Информируя депутатов о медали, председатель парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли подчеркнул, что 100-летие азербайджанской армии является историческим событием. Он отметил, что на медали отображены атрибуты азербайджанской государственности, а также национальные атрибуты.

В следующем году будет отмечаться 100-летие Вооруженных сил Азербайджана.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)