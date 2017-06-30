Азербайджан с 2018 года вводит "страховку" от безработицы

2017-06-30 14:16 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В пятницу Милли Меджлис (парламент) Азербайджана принял во втором и третьем чтении закон "Об обязательном страховании от безработицы".



Согласно закону, проект которого в пятницу был рассмотрен на пленарном заседании Милли Меджлиса, основными принципами страхования от безработицы станет обязательность, правовое равенство субъектов страхования от безработицы, дифференциация страховых выплат в зависимости от страхового стажа и продолжительности безработицы.

В законе определены следующие страховые тарифы:



- страховые взносы со стороны застрахованного составляют 0,5 процента от размера заработной платы.



- страховые взносы со стороны страхователя - 0,5 процента от рассчитанного фонда оплаты труда.



Сумма страхового взноса будет определяться со стороны страхователя на основе страховых тарифов. Ежемесячные взносы должны уплачиваться страхователем одновременно с выплатой ежемесячной заработной платы, но не позже 15 числа следующего месяца.



Расчет месячного страхового платежа производится из расчета: 50 процентов от потерянной ежемесячной зарплаты при страховом стаже от 3 до 5 лет; 55 процентов от потерянной ежемесячной зарплаты - при страховом стаже от 5 до 10 лет; 60 процентов от потерянной ежемесячной зарплаты при страховом стаже свыше 10 лет.



В страховой стаж работника будет включен срок выплаты взносов по государственному соцстрахованию (до вступления в силу данного закона) и срок уплаты страховых взносов после начала его применения.



Страховая выплата будет трех видов - основная страховая выплата, аддендум к ней и минимальная страховая выплата.



В законе отмечено, что правом получения страхования от безработицы будут обладать те, чьи трудовые договора были расторгнуты из-за ликвидации работодателя или же из-за массового сокращения.



Закон вступит в силу с первого января 2018 года.



(Автор: Анвар Мамедов)