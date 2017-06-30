Внешний долг на душу населения Азербайджана увеличился на 1,2%

2017-06-30 14:19 | www.apa.az | 4

Внешний долг Азербайджана на душу населения на 1 апреля 2017 года составляет 713,5 доллара, что на 1,2% больше показателя на начало 2017 года.

Как сообщает АПА-Экономикс, внешний долг Азербайджана по подписанным кредитным соглашениям на начало апреля 2017 года составляет 11,1 млрд. долларов, фактически освоенный - 7 млрд. долларов или 18,1% ВВП. В первом квартале Азербайджан освоил 83,2 млн. долларов по подписанным кредитным соглашениям.

76,7% внешнего долга номинировано в долларах США, 11,8% - евро, 2,4% - японских йенах, 9,1% - в других валютах. 32,1% кредитов привлечены по стабильной ставке. При этом 57,3% кредитов привлечено на срок до 10 лет, 38,8% - на срок от 10 до 20 лет, 3,9% - на срок выше 20 лет.