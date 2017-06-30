Бурак Озчивит и Фахрие Евджен поженились – ФОТО

2017-06-30 14:25 | www.oxu.az | 6

Известные турецкие актеры Бурак Озчивит и Фахрие Евджен сыграли свадьбу.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на турецкую прессу, свадебная церемония прошла в узком семейном и дружеском кругу на вилле Sait Halim Paşa, расположенной на побережье Босфорского залива.

На свадьбу было приглашено около 500 самых близких гостей, а расписал молодоженов, как и положено, глава района Бешикташ Мурат Хазинедар.

История Фахрийе Эвджен и Бурака Озчивита началась еще в 2014 году на съемках мелодрамы «Любовь похожа на тебя» (2015 год), где у них завязался бурный роман.

Таблоиды уже окрестили свадьбу «очень скромной», ведь затраты на каждого приглашенного гостя составили около 600 турецких лир. В итоге за свадебную церемонию, расходы на которую Бурак как мужчина взял на себя, актер заплатит около 300 000 турецких лир (75 000 евро).

А.C.