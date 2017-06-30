Во встрече министров иностранных дел Азербайджана и Армении примут участие и сопредседатели

2017-06-30 14:27 | www.apa.az | 4

На планируемой в Австрии встрече глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Эдварда Налбандяна примет участие и российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Попов.

Как передает АПА, об этом РИА Новости сообщил источник в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как удалось выяснить АПА, на встрече наряду с Игорем Поповым будут участвовать французский сопредседатель Стефан Висконти и американский сопредседатель Ричард Хогланд.

Отметим, 11 июля в австрийском Мауэрбахе в рамках неофициального заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ ожидается встреча глав МИД Азербайджана и Армении.