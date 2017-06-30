Фонд страхования вкладов будет согласовывать кадровую политику с Палатой по надзору за финансовыми рынками

2017-06-30 14:28 | www.apa.az | 4

Как передает АПА-Экономикс, председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде сообщил, что если проект изменений будет принят, то в Попечительском совете Азербайджанского фонда страхования вкладов будет сокращено число представителей Палаты по надзору за финансовыми рынками.

Согласно изменениям, в состав Попечительского совета фонда войдут по одному представителю Палаты по надзору за финансовыми рынками и Центрального банка Азербайджана, три представителя соответствующего органа исполнительной власти и два представителя банков-членов Азербайджанского фонда страхования вкладов. Согласно действующему законодательству, в состав Попечительского совета входят два представителя Палаты по надзору за финансовыми рынками, 1 представитель Центрального банка и два представителя соответствующего органа исполнительной власти.

Кроме того, согласно изменениям, все решения, принимаемые Попечительским советом, должны согласовываться с соответствующим органом исполнительной власти. Изменения также повлияют на выбор исполнительного директора фонда. Так, он будет назначаться не Попечительским советом, а соответствующим органом исполнительной власти.

Проект закона был вынесен на голосование и принят.