Учреждена медаль в честь 100-летия Азербайджанской армии

2017-06-30 14:37 | www.oxu.az | 4

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение вопрос об учреждении юбилейной медали в честь 100-летия Азербайджанской армии.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, председатель парламентского комитета по правовой политике и государственному устройству Али Гусейнли проинформировал о проекте и сказал, что эта медаль имеет особое значение.

Согласно проекту предлагается дополнить 2-ю статью закона «Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики» частью «Юбилейная медаль к 100-летию (1918-2018) Азербайджанской армии». Медалью будут награждать служащих Вооруженных сил, а также военнослужащих запаса по предложению соответствующего исполнительного органа.

Проект был принят после голосования.

Э.А.

