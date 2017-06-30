Президенты Узбекистана и Туркменистана выразили удовлетворение активизацией узбекско-туркменского сотрудничества

2017-06-30 14:35 | www.trend.az | 5

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президенты Узбекистана и Туркменистана Шавкат Мирзияев и Гурбангулы Бердымухамедов с удовлетворением отметили интенсификацию контактов на всех уровнях, а также активно реализуемые совместные проекты в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, энергетической, культурно-гуманитарной и других сферах, в ходе телефонного разговора, состоявшегося накануне, сообщило Национальное информагентство Узбекистана (УзА).

Глава Узбекистана поздравил лидера Туркменистана с юбилеем – 60-летием со дня рождения, пожелал ему доброго здоровья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности, а братскому народу Туркменистана – мира и процветания.

Мирзияев отметил, что "достижения современного Туркменистана неразрывно связаны с именем президента Гурбангулы Бердымухамедова, с его глубоко продуманной политикой, поистине огромными усилиями и упорным трудом".

В Туркменистане реализуется целый ряд крупных проектов и программ, направленных на обеспечение устойчивого социально-экономического развития, опережающее развитие инфраструктуры и повышение уровня жизни населения. Последовательно укрепляется авторитет страны на международной арене.

В ходе телефонного разговора руководители двух стран обсудили практические аспекты реализации достигнутых договоренностей и принятых решений в ходе встреч на высшем уровне в марте и мае текущего года в Туркменистане. Главы государств подчеркнули, что накопленный опыт тесного и плодотворного взаимодействия, позволивший достичь высокого уровня стратегического партнерства, является прочной основой для реализации огромного потенциала двустороннего сотрудничества.

Стороны также обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам региональной и международной политики, представляющим взаимный интерес.

(Автор: Демир Азизов)