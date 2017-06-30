Увеличение внешнего долга не повлияет на рейтинги Азербайджана - министр (версия 2)

2017-06-30 14:35 | www.trend.az | 4

Первая версия опубликована в 13.18

БАКУ /Trend/ - Увеличение внешнего долга страны в связи с реструктуризацией зарубежных обязательств Международного банка Азербайджана (МБА) не повлияет на международные рейтинги страны, сказал в пятницу министр финансов Азербайджана Самир Шарифов, выступая на пленарном заседании Милли Меджлиса.

"В связи с реструктуризацией внешних обязательств Международного банка Азербайджана правительство планирует выпустить облигации на сумму около 2,4 миллиарда долларов. Это увеличит внешний долг страны, но не окажет отрицательного влияния на международные рейтинги Азербайджана", - сказал министр.

С 19 июня начался процесс голосования по плану добровольной реструктуризации обязательств МБА перед зарубежными кредиторами, который завершится 18 июля 2017 года.



Недавно в Лондоне прошла встреча руководства МБА, министерства финансов и Палаты надзора над финансовыми рынками с зарубежными кредиторами. Руководство банка предложило кредиторам несколько вариантов реструктуризации своих обязательств, в том числе обмен долга на 12- и 15-летние суверенные облигации.

В рамках реструктуризации валютные обязательства банка будут напрямую переданы государству. До завершения процедуры передачи долгов правительству реализация валютных обязательств зарубежных кредиторов (за исключением оплаты процентов по сделкам для финансирования торговли) приостанавливается.



Международный банк Азербайджана действует с 1992 года и является одним из двух государственных банков страны.

По состоянию на первое апреля 2017 года объем внешнего государственного долга Азербайджана достиг семи миллиардов долларов, что составляет 18,1 процента ВВП страны. Размер внешнего долга на душу населения в отчетный период составил 713,5 доллара.

(Автор: Анвар Мамедов)