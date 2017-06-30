ЕБРР и DEG инвестировали в капитал Unibank 49 млн. манатов

2017-06-30 14:29 | www.apa.az | 4

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и немецкая инвестиционная корпорация DEG, входящая в KfW Bankengruppe, договорились о выделении 49 миллионов манатов для увеличения уставного капитала Unibank.

Как сообщили АПА-Экономикс в бакинском офисе ЕБРР, ЕБРР увеличил свою долю в уставном капитале Unibank за счет конвертации почти 9 миллионов долларов с имеющегося счета в банке в новые обычные акции с правом голоса, доведя свою долю до 22%. DEG конвертировала в акции с правом голоса около 15 миллионов долларов с имеющегося счета и довела свою долю до 27,6%.

Основной акционер Unibank Эльдар Гарибов стал абонентом новых акций с правом голоса стоимостью 10 миллионов манатов и сохранил контрольный пакет акций с другими местными акционерами.

Как сказала глава бакинского офиса ЕБРР Ивана Дуарте, ЕБРР поддерживает своего долгосрочного партнера в Азербайджане - Unibank, участвуя в увеличении его капитальной базы. «Эта поддержка поможет банку преодолеть последствия девальвации маната и даст ему возможность начать заново кредитовать местную экономику».