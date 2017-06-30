Во встрече глав МИД Азербайджана и Армении примут участие сопредседатели – ОБНОВЛЕНО

2017-06-30 14:42 | www.oxu.az | 5

На планируемой в Австрии встрече глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Эдварда Налбандяна примет участие и российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Попов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом РИА Новости сообщил источник в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как удалось выяснить АПА, на встрече наряду с Игорем Поповым будут участвовать французский сопредседатель Стефан Висконти и американский сопредседатель Ричард Хогланд.

Отметим, что 11 июля в австрийском Мауэрбахе в рамках неофициального заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ ожидается встреча глав МИД Азербайджана и Армении.

14:10

Встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Эдварда Налбандяна состоится 11 июля в австрийском Мауэрбахе.

Как передает Oxu.Az, об этом РИА Новости сообщил источник в дипломатических кругах.

Сообщается, что министрам иностранных дел двух стран предложено встретиться в рамках неформальной встречи глав МИД стран ОБСЕ, которая пройдет 11 июля в австрийском Мауэрбахе.

Ожидается, что посредники по урегулированию нагорно-карабахского конфликта также примут участие во встрече.

Э.А.