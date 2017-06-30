Jane's Defense Weekly: Азербайджанские вооруженные силы демонстрируют новые производственные возможности

2017-06-30 14:45 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские вооруженные силы демонстрируют производственные возможности лицензионного вооружения, пишет Георг Мадер в статье опубликованной изданием Jane's Defense Weekly - еженедельным журналом, посвященным военным вопросам.

Журнал широко распространен и часто цитируется в публикациях во всем мире.

В Баку старшие должностные лица Министерства оборонной промышленности Азербайджана (MODIAR) предоставили корреспонденту издания информацию о потенциале оборонной промышленности страны, развитие которого в основном достигнуто за счет серии совместных предприятий и реализации лицензионных производственных соглашений с иностранными производителями, говорится в статье.

В ходе беседы с корреспондентом Jane's Defense Weekly Азер Мамедов, старший советник министра оборонной промышленности Азербайджана Явера Джамалова, рассказал о деталях работы 31 предприятий, где в общей сложности налажен выпуск 1100 наименований оборонных изделий.

Мадер также ознакомился с широким ассортиментом отечественных снайперских и крупнокалиберных антиматериальных винтовок дальнего действия, включая 14,5-миллиметровую Isitigal-T, а также винтовку Vashaq калибра 308 Winchester /.338.

Также в статье рассказывается о том, что в Азербайджане налажено местное лицензированное производство трех моделей пистолетов калибра 9 мм, разработанных турецкой компанией TİSAŞ, основанных на дизайне пистолета Zigana. По словам Мамедова, в настоящее время в Азербайджане производится 17 частей этого оружия, а местным вариантом, пистолетом - Zafar теперь оснащают азербайджанский спецназ.

«Азербайджанское внутреннее производство оборонной техники также распространяется на бронированные машины. В 2008 году Азербайджан подписал соглашения с Paramount Group of South Africa на местное производство 85 бронеавтомобилей. Транспортные средства были собраны на базе «Завода Электронно-Вычислительных Машин» (EVM) в Баку», - говорится в статье.

Другой сектор, который Азербайджан стремится развивать с зарубежными партнерами - беспилотные системы, пишет автор. Для Баку этот сегмент почти исключительно означает приобретение и совместные разработки с Израилем, говорится в статье. Азербайджанские силы используют IAI Herons, а местный производитель AZAD выпускает БПЛА Aerostar Tactical UAV Aeronautics Ltd.

Мамедов также подтвердил, что Азербайджан использовал произведенные совместно с Израилем дроны Harop, говорится в статье.

Мамедов заявил, что текущая работа предприятия AZAD сосредоточена на программе БПЛА «Забра-1K» (Zarba-1K) – местной производной «Орбитер-K». Это разведывательно-ударный БПЛА, оснащенный кумулятивной боеголовкой. Минобороны в ближайшие несколько месяцев приступит к испытанию аппарата.

Помимо производства для внутренних нужд, Азербайджан поэтапно налаживает экспорт оборонной продукции, говорится в статье. Страна производит боеприпасы для стрелкового оружия, минометов и артиллерии, а также бомбы с воздушным затвором, некоторые из видов оружия и боеприпасов экспортируются в Турцию и Грузию.

(Автор: Эльмира Таривердиева)