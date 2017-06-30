Almanya'dan flaş Erdoğan açıklaması

2017-06-30 14:48 | www.trend.az | 0

Alman hükümet sözcüsünün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'önemli bir misafir' olduğunu dediğini aktardı. Sözcü, Erdoğan'ın 7-8 Temmuz'da düzenlenecek G-20'ye katılımının Alman hükümeti tarafından hoş karşılandığını açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G-20 zirvesine katılımı esnasında ülkede konuşma yapmasının 'uygun' olmayacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından karşılıklı sert açıklamalar nedeniyle ilişkiler gerilmişti.