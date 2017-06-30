В Баку в многоэтажном здании произошел пожар, 3 человека отравились дымом

2017-06-30 14:56 | www.apa.az | 3

Сегодня в Баку в многоэтажном здании произошел пожар.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, пожар вспыхнул в Низаминском районе Баку на 5-м этаже 14-этажного здания в частной 4-комнатной квартире общей площадью 84 кв.м. Сгорели воспламеняющиеся конструкции на балконе на площади 10 кв.м. и пластиковые окна, двери 2 комнат.

Пожарные эвакуировали 3 пострадавших и 12 жителей здания. 3 человека отравились дымом. Остальную часть квартиры и смежные квартиры удалось защитить от огня.

Пожар был потушен пожарными.