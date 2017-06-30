Азербайджанский тхэквондист стал чемпионом мира

2017-06-30 14:50 | www.oxu.az | 3

В Мужду (Южная Корея) завершается чемпионат мира по тхэквондо.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на azerisport.com, в седьмой день чемпионата на даянг вышли два представителя сборной Азербайджана. Оба завоевали медали.

Милад Беиги Харчегани (80 кг) одержав шесть побед, занял первое место. Это третий подобный титул в истории азербайджанского тхэквондо. Ранее побеждали Ниямеддин Пашаев и Радик Исаев.

Магомед Мамедов (63 кг) проиграл в полуфинале, заняв третье место.

Отметим, что ранее на даянг вышли девять бойцов Азербайджана и ни один из них не смог завоевать медаль.

Э.А.

