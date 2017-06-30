Обнародован прогноз погоды на июль в Азербайджане

2017-06-30 14:48 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В июле среднемесячная температура воздуха в Азербайджане будет близка к климатической норме, в отдельных местах она может превышать ее, сообщили Trend в пятницу в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Объем месячных осадков, в основном, будет близок к климатической норме, в отдельных местах может быть несколько выше ее.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура ожидается 24-28 градуса тепла (ночью 22-27, днем 29-34, в отдельные дни 36-39 градусов тепла), что близко и на один градус выше климатической нормы.

Объем месячных осадков ожидается близким к климатической норме, в отдельных местах несколько выше (норма 2-3 мм).

(Текст: Кямаля Сеидова)