Каждый летний уик-энд на Бакинском бульваре танцы на открытом воздухе (ФОТО)

2017-06-30 14:58 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Каждый уик-энд на Бакинском бульваре будут проходить танцы на открытом воздухе, организованные Союзом молодежи Азербайджана, Управлением Приморского национального парка, Ассоциацией танца Азербайджана и студией танца Jam SS, сообщили Trend Life в пресс-службе СМА.

Прекрасный досуг для жителей и гостей Баку организован с 19:00 до 21:00, на открытой площадке за Азербайджанским государственным кукольным театром имени Абдуллы Шаига. Каждые субботу и воскресенье вплоть до закрытия летнего сезона будут проводиться бесплатные уроки и вечера танцев для всех желающих.

"Цель социального проекта Союза молодежи Азербайджана – пропаганда здорового образа жизни среди молодежи, культурного наследия нашей страны, предоставление широкой информации об искусстве зарубежного, национального и этнического танца, приятное и полезное проведение досуга. Наш проект дает возможность продемонстрировать свои таланты и весело провести время", - отметил заместитель председателя СМА Азиз Азизов.

Занятия проводят профессиональные преподаватели студии Jam SS, неоднократные чемпионы Азербайджана, Кавказа, призеры европейских и мировых соревнований, прошедшие мастер-классы в России и Европе.

В эту субботу жителей и гостей нашего города ждет завораживающий вечер музыки под хиты 80-х и уроки танца хастл, а в воскресение пройдут занятия по следующим направлениям танцев: хип-хоп (педагог Расул Гасанов), модерн (педагог Лали Султанова), национальные танцы (педагог Инара ТагиЗаде), лезгинка (педагог Имам Бахышов), Поппинг (педагог Зульфия Казиева).

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(Автор: Вугар Иманов)