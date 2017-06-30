Азербайджанский таэквондист стал чемпионом мира

2017-06-30 15:03 | www.apa.az | 4

Сборная Азербайджана завоевала очередную медаль на чемпионате мира по таэквондо в Муджу (Южная Корея). Как сообщает apasport.az, после Магомеда Мамедова на пьедестал почёта поднялся и Милад Беиги Харчегани (80 кг).

Наш олимпийский призёр победил всех соперников на мундиале. Наш 26-летний таэквондист нанёс поражение в первом бою Джибо Багне Кадру из Нигера (30:9), а затем отстранил от борьбы японца Хиденори Эбату – 18:7.

Харчегани победил в 1/8 финала испанца Рауля Гарсиа Мартинеса (19:13), в 1/4 финала Моисеса Эрнандеса (Доминиканская Республика, 6:4). В поединке за выход в финал он встретился с Аароном Куком (Молдова). Милад нанёс поражение титулованному сопернику со счётом 41:5.

В решающей встрече наш спортсмен сразился с Антоном Котковым, доказав свою силу и ему (21:3), стал чемпионом мира.

Отметим, что до Милада Магомед Мамедов (63 кг) завоевал бронзовую медаль чемпионата мира.