Слезы радости маленькой Лейлы и ее родителей: Эмин Агаларов спас еще одну детскую жизнь! – ФОТО

2017-06-30 15:04 | www.oxu.az | 4

Когда я узнал о горе в семье Кулиевых из Оренбурга, все самое страшное, - долгие месяцы отчаянной борьбы за жизнь ребенка — было уже позади, и родители маленькой Лейлы не могли поверить своему счастью!

Им не верилось, что все страдания миновали, что их доченька вернется к нормальной жизни, будет смеяться и радоваться…

Пронзительные слова благодарности Эмину Агаларову, написанные матерью Лейлы Кулиевой на Instagram-странице, специально созданной для сбора средств на лечение крошки — слова от сердца сквозь слезы радости — дают ясное представление о том, через что пришлось пройти несчастным родителям, как отчаянно боролись они за жизнь своего ребенка, не в силах собрать нужную сумму…

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az.

Публикация от Сбербанк ; 639002469009113895 (@guliev36) Май 26 2017 в 12:38 PDT

Эта история так тронула меня, что я посвятил ей пост и отметил в нем всех ее героев, а после внимательно следил за ходом лечения маленькой Лейлы. Видел, как она встречалась со своим спасителем Эмином Агаларовым… Родители писали о том, как проходит лечение, и с каждым их постом ребенок менялся буквально у нас на глазах. А недавно мне пришло сообщение от матери девочки - Саадат ханум: «Я очень хочу, чтобы все знали, какой хороший человек Эмин — я не устану благодарить его! Вы не можете представить, что это для матери — возвращение к жизни ее ребенка! Нам оставалось лишь молиться и верить в чудо, ведь речь шла о 66-ти тысячах! Где бы мы взяли такие деньги?! Я очень хочу рассказать всем нашу историю — если вам не сложно, опубликуйте ее у себя на сайте…» Выполняю просьбу матери.

Публикация от eminofficial (@eminofficial) Июн 7 2017 в 9:00 PDT

«Моя младшая дочь Лейла родилась 26 июля 2014 года — родилась недоношенной, весом всего 1,3 кг. Через два месяца врачи поставили ей диагноз «идиопатическая генерализированная эпилепсия, врожденная субкомпенсированная наружная гидроцефалия». Казалось, что может быть больнее для родителей, чем страдания их ребенка от таких тяжелых заболеваний? Но на этом испытания для нас, увы, не закончились.

14 мая 2016 года в нашей семье произошло страшное горе. По трагической случайности Лейла выпала из окна девятого этажа, в результате чего получила тяжелую травму головы и множественные разрывы внутренних органов, но чудом осталась жива — спасибо оренбургским хирургам, более 6-ти часов боровшихся за ее жизнь. Наша Лейла выжила, но ее врожденная эпилепсия обострилась, приступы стали намного сильней и чаще. Московские и азербайджанские врачи давали неутешительные прогнозы. Жизнь нашей малышки снова оказалась в опасности.

Поиски специалистов по данному заболеванию привели нас в Испанию. Оттуда нам написали, что шансы вылечить нашу дочь есть. Но стоимость курса лечения оказалась для нашей семьи неподъемной. Было принято решение открыть в одной из социальных сетей сбор средств на лечение Лейлы в Испании. Информация распространялась от человека к человеку, сняли сюжет по ТВ, откликнулись даже известные артисты, спасибо им большое!

Конечно же, помогали и рядовые граждане. Мы были рады любой помощи! Люди отправляли кто сколько мог. Лейла два раза летала в Испанию на лечение. Болезнь отступила, но, увы, ненадолго — медикаментозное лечение оказалось неэффективным, и недуг снова дал о себе знать. У Лейлы опять начались сильные приступы. На это невозможно было смотреть без слез. Оставалась одна надежда — операция. Мы не хотели прибегать к этому — операция на мозге была очень опасной, ребенок мог не проснуться после нее — но другого выхода не было; мы не могли больше смотреть, как мучается от боли наше дитя.

Операция должна была пройти в одной из лучших клиник Испании с применением новейшего оборудования, единственного в стране. В клинике «Текноне» мы уже были, врачи там от Бога. Нам выставили счет за операцию — 66000 €, и врач объяснил, что такого рода операции рекомендовано делать детям не старше 3-х лет, иначе риски возрастут. А до трехлетия Лейлы оставалось меньше трех месяцев, и мы понимали, что собрать такие деньги (хотя часть их у нас уже была) за такой срок — невероятно сложная задача! Но мы молились, не теряя надежды и веря в чудо.

И чудо свершилось! Через хороших друзей, помогавших нам раньше со сбором, мы вышли на известного всем артиста Эмина Агаларова и обратились к нему с просьбой о помощи, объяснив нашу ситуацию. Мы не знали, как отреагирует он на наше обращение и ответит ли вообще. Но ответ не заставил себя долго ждать — Эмин связался с нами лично и сказал, что готов помочь. Мы не могли в это поверить, нам казалось, что это сон, но когда на счет клиники начали поступать очень крупные суммы, мы поняли, что все это происходит на самом деле. За несколько дней Эмин и его близкие закрыли наш счет за операцию, и мы отправили нашу Лейлу в Испанию.

Самолет в Барселону летел из Москвы, и я поехала провожать Лейлу с папой — там я впервые вживую увидела Эмина и познакомилась с ним. Он оказался удивительно простым и открытым человеком. Увидев Лейлу, он не скрывал чувств, отнесся к ней как к родному ребенку! У человека расписана каждая минута, а он все дела бросил и приехал к нам из Питера — просто чтобы увидеться и поддержать перед операцией! После встречи я провела Лейлу с папой на самолет в Барселону. 5 июня нашу дочь прооперировали, операция длилась несколько часов и прошла успешно. Обследование после операции дало хороший результат — врачам удалось блокировать значительную часть эпиочагов.

Через несколько дней Лейла с папой прилетели в Москву, где Эмин организовал нам очень теплый прием — это был настоящий праздник с подарками и морем позитивных эмоций. Также была встреча с нашими подписчиками, друзьями и просто отзывчивыми людьми, которые откликнулись в трудную для нас минуту. Я искренне, от всей души благодарна каждому, кто помог нам! Ну а вклад, который внес в это доброе дело Эмин, переоценить невозможно! Я не могу даже представить, что бы мы делали, если бы не этот человек с большим сердцем! Он не просто взял на себя львиную долю расходов в клинике — он подарил Лейле надежду на счастливую и полноценную жизнь без боли и страданий. Конечно, после операции прошло еще совсем немного времени, но все заметили, что Лейлочка очень изменилась. Она стала улыбчивей, энергичней, любопытней, в ее глазах появился огонь!

Публикация от Сбербанк ; 639002469009113895 (@guliev36) Июн 14 2017 в 12:27 PDT

Публикация от Сбербанк ; 639002469009113895 (@guliev36) Июн 14 2017 в 12:06 PDT

Мы благодарны Богу за то, что он послал нам Эмина — словно ангела-хранителя для Лейлы! Трудно выразить словами, насколько мы ценим то, что сделал для нас этот светлый, добрый человек! Всю жизнь мы будем молиться и просить у Господа здоровья и счастья для него!

Спасибо Вам, дорогой наш Эмин, за все то, что Вы сделали для нас! Пусть хранит и бережет Вас Господь! Спасибо огромное всем тем, кто помогал нам, молился за нас! Спасибо доктору Русси — у него золотые руки — сегодня на лице моей дочери появилась улыбка, которую я не видела с мая прошлого года!».

Публикация от Сбербанк ; 639002469009113895 (@guliev36) Июн 13 2017 в 7:32 PDT

Я не случайно написал в заголовке «Эмин Агаларов спас еще одну детскую жизнь!» — он откликнулся на призыв о помощи Имрану Джафарзаде и Давуду Гамзаеву, о чем мы уже писали… И помощь эта тоже была далеко не случайной! Ведь в одном из давних интервью я спросил его: «На что Вам никогда не жаль денег?». И Эмин ответил мне четко и ясно: «На детей — и не только на своих».

«Моя позиция в этом вопросе такова, — пояснил он тогда. — Я — человек небедный, сам зарабатываю себе на хлеб, слава Богу, есть определенный успех, здоровые дети, состоятельные родители, родственники, и если я соприкасаюсь с чьей-то бедой, то отношусь к этому как к знаку свыше — значит, надо оказать помощь. Я считаю, что все мы — живые люди, с каждым из нас всякое может случиться, и если есть возможность помочь — как же не помочь? Но я стараюсь не говорить об этом...».

Вот такая позиция, а результат – спасенные жизни…

Публикация от Сбербанк ; 639002469009113895 (@guliev36) Июн 7 2017 в 1:52 PDT

Публикация от Сбербанк ; 639002469009113895 (@guliev36) Июн 20 2017 в 9:21 PDT

A.C.

