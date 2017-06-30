Глава МИД Ирана обсудил с президентом Франции ключевые вопросы сотрудничества стран

2017-06-30 15:01 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Париже состоялась встреча министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа с новоизбранным президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает государственное телевидение IRIB.

Согласно информации, Зариф и Макрон обсудили региональные проблемы, в том числе сирийский кризис.

Ранее Зариф встретился со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом и главой Сената Франции Жераром Ларше.

Целью визита главы МИД Ирана во французскую столицу является главным образом обсуждение путей продвижения сотрудничества Тегерана и Парижа по вопросам двустороннего и регионального значения.

Выступая перед журналистами по прибытии, Зариф назвал Францию ​​одним из «близких экономических партнеров» Ирана, заявив, что обе стороны значительно расширили сотрудничество в этой области, особенно после заключения ядерной сделки в 2015 году между Тегераном и шестью мировыми державами.

В частности в ходе переговоров Зарифа и Ле Дриана французская сторона выразила поддержку ядерной сделке 2015 года, отметив, что для достижения исторического соглашения было принято множество мер.

(Автор: Эльмира Таривердиева)