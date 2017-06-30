"Книга моей матери" на театральной сцене

2017-06-30 15:10 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце культуры имени С.Бахлулзаде 30 июня состоится показ спектакля на основе произведения видного азербайджанского просветителя и писателя-сатирика Джалила Мамедгулузаде "Anamın kitabı" ("Книга моей матери"), сообщили Trend Life с пресс-службе Главного Управления культуры и туризма города Баку.

Постановку представит коллектив театр творческой молодежи "NUR".

Отметим, что театр творческой молодежи "NUR" действует при Центре по организации культурных мероприятий и работе с творческой молодежью Главного управления культуры и туризма города Баку.

(Автор: Джани Бабаева)