В Азербайджане предложили запретить депутатам заниматься подхалимажем

2017-06-30 15:10 | www.oxu.az | 5

«В Азербайджане надо запретить депутатам заниматься подхалимажем».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом на обсуждении законопроекта об этическом поведении депутатов Милли Меджлиса заявил депутат Гудрат Гасангулиев.

Депутат отметил, что подобный шаг уже предпринят в Узбекистане. При этом запрет касается не только депутатов, но и чиновников.

«Я понимаю тебя, ты хочешь выговориться. Но покажи хоть один пример такого подхалимажа, чтобы мы рассмотрели этот вопрос», - ответил на предложение депутата спикер Огтай Асадов.

Н.О.

