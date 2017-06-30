Винус Уильямс признали виновной в ДТП, в которой погиб человек

2017-06-30 15:17 | www.oxu.az | 4

Полиция объявила американскую теннисистку Винус Уильямс виновной в ДТП, которое привело к гибели человека. Рапорт об аварии, которая произошла во Флориде еще 9 июня, был опубликован 29 июня, передает Oxu.Az со ссылкой на Meduza.

Как установили полицейские, Уильямс на своем внедорожнике Toyota Sequoia врезалась на перекрестке в машину, в которой находились Линда и Джером Барсоны. От полученных травм 78-летний Джером Барсон через 14 дней скончался в больнице после нескольких операций.

В рапорте говорится, что Барсоны подъезжали к перекрестку, светофор переключился на зеленый, поэтому машина, немного сбавив скорость, продолжила движение. Затем, по словам Линды Барсон, которая была за рулем, в нее слева врезался внедорожник Уильямс.

Уильямс, в свою очередь, утверждает, что застряла около середины перекрестка из-за плотного движения и не видела машину Барсонов. В рапорте сказано, что Уильямс двигалась со скоростью 8 километров в час.

Каким образом столкновение на малой скорости привело к гибели человека, не уточняется. Уильямс признали виновной только в том, что она не уступила дорогу, других обвинений ей пока не предъявляли.

37-летняя Винус Уильямс — старшая сестра Серены Уильямс. У Винус Уильямс семь побед в турнирах «Большого шлема» (у ее сестры — 23 победы). Она считается фаворитом Уимблдонского турнира, который начнется 3 июля.

Н.О.