В Азербайджане задержаны 48 незаконных мигранта

2017-06-30 15:13 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В ходе мер направленных на борьбу с незаконной миграцией, Государственной миграционной службой Азербайджана (ГМС), задержано 44 гражданина Пакистана, три гражданина Бангладеш и один гражданин Филиппин, говорится в сообщении ГМС, распространенном в пятницу.

В ходе мер, осуществленных ГМС против незаконной миграции, были задержаны девять граждан Узбекистана.

Было установлено, что гражданин Азербайджана Мазлум Сафаров незаконно использовал труд девяти граждан Узбекистана.

Сафаров организовал их регистрацию по месту своего проживания, но проживали граждане Узбекистана по другому адресу. Кроме того, несмотря на то, что Сафаров привлек иностранцев к работе, он не оформил соответствующие документы для получения разрешения в Государственной миграционной службе на право привлечения и использования иностранных работников.

Также в результате мер, проведенных ГМС по предотвращению незаконной миграции, был задержан гражданин Турции Хасан Текбычак, долгое время незаконно проживавший на территории Азербайджана.

Было установлено, что Текбычак разыскивается по линии Интерпола, и приехал в Азербайджан с целью уклонения от уголовной ответственности. Хасан Текбычак был передан органам внутренних дел.

В связи с установленными фактами лица, помещенные в Центр содержания незаконных мигрантов в Баку, ГМС Азербайджана, привлечены к административной ответственности.

(Текст: Кямаля Сеидова)