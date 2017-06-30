Стало известно время проведения переговоров по вступлению Азербайджана в ВТО

2017-06-30 15:31 | www.oxu.az | 4

В конце июля в Женеве пройдет очередная встреча для проведения переговоров по вступлению Азербайджана во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Как передает Oxu.Az, об этом Report сообщил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев.

«Переговоры продлятся с 24 по 28 июля. Там должно состояться заседание нашей рабочей группы, а также обсуждены вопросы субсидий сельскому хозяйству», - сказал замминистра.

Замминистра отметил, что в то же время должны состояться двусторонние переговоры с несколькими странами:

«В настоящее время уточняется список этих стран. США, ЕС и другие страны уже дали свое согласие».

По его словам, в связи со вступлением Азербайджана в ВТО проводятся переговоры с 12-13 странами.

Н.О.

