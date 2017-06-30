Катару объявлена война - министр обороны

2017-06-30 15:23 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Изоляция Катара рядом арабских стран означает объявление войны без крови, сказал министр обороны Катара Халид аль Аттия, пишет в пятницу газета el-Arabi el-Cedid, которая издается в Турции.

Как пишет газета, аль Аттия сказал, что закрытие границ, воздушного пространства не что иное, как объявление войны без крови.

По словам министра, страны, которые разорвали отношения с Катаром, целенаправленно ведут антикатарскую пропаганду, обвиняя его в поддержке терроризма.

Сегодня министр обороны Катара Халид аль Аттия прибыл в Анкару.

Сообщается также, что в рамках визита аль Аттия встретится с министром обороны Турции Фикри Ишыком.

О других деталях визита не сообщается.

Девятого июня вступило в силу военное соглашение между Катаром и Турцией, соответствующий документ был подписан 10 ноября 2016 года в Анкаре.

Ранее в Турции был принят закон о ратификации соглашения между Турцией и Катаром о размещении на территории Катара турецкого военного контингента.

Общее число турецких военнослужащих, которые в настоящее время находятся на территории Катара, составляет 113 человек.

Создание турецкой военной базы в Катаре предусмотрено соглашением об укреплении двустороннего сотрудничества, подписанным сторонами в 2014 году.

Пятого июня Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Впоследствии о разрыве отношений с Катаром также объявили власти восточной Ливии, Йемена, Мальдив и Маврикия.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

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