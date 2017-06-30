Парламент Азербайджана принял закон о правилах этического поведения депутатов

2017-06-30 15:27 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - На внеочередном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана в пятницу принят закон о правилах этического поведения депутатов.

Законопроект «О правилах этического поведения депутатов Милли Меджлиса» сегодня был вынесен на обсуждение во втором и третьем чтении.

Знакомя депутатов с законопроектом, председатель парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли сказал, что после первого чтения был серьезно изменен ряд статей закона. Так, была исключена вторая часть статьи 13.

«Включение после референдума в Конституцию Азербайджана статей в связи с депутатами сделало необходимым подготовку в Милли Меджлисе специального законопроекта об этом», - сказал Гусейнли.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)